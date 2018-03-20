У Варшаві біля посольства України польський депутат спалив портрети Бандери і Шухевича

Польські націоналістичні організації у понеділок, 19 березня, провели під посольством України в Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Подію у своєму Facebook описав один із її учасників польський депутат Роберт Вінніцкі від ультранаціоналістичної партії "Рух народовий", яка представлена у польському Сеймі всього одним депутатом, передає "ЄП".

За його словами, націоналістична акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові два тижні тому. Крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь".

Вінніцкі називає марш у Львові неонацистським та стверджує, що він був проведений у честь "відповідального за геноцид на Волині" Романа Шухевича.

Під час акції лунали гасла "Бандерівці – убивці", "Шухевич – злочинець" і "Сором за Україну". Маніфестати закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".

Наприкінці націоналісти спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.

Посольство України у Польщі засудило маніфестації польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою". Як йдеться у заяві відомства, посольство України в Республіці Польща засуджує маніфестацію окремих польських націоналістичних організацій, які 19 березня зібралися біля Посольства у Варшаві і виголошували антиукраїнську пропаганду".

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями та висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля, в імперській політиці якого немає місця для існування ані вільної України, ані вільної Польщі та демократичної Європи", - підкреслило українське посольство.

Водночас, як повідомляється, до українського посольства прийшли також поляки, які висловили солідарність з Україною та українським народом під гаслом "За гідність вашу і нашу".