У Вінниці в рамках акції "Година землі" проведуть акустичний концерт у темряві

У суботу, 24 березня, Вінниця приєднається до Всесвітньої акції «Година землі». У холі міськради всі охочі матимуть можливість обміняти макулатуру на еко-подарунки, серед яких – енергозберігаючі лампочки, ручки, блокноти та еко-сумки. Гостям заходу розкажуть про головні екологічні проблеми та виклики сьогодення. Увечері на одну годину буде вимкнено підсвітку на Європейській площі, майдані Незалежності, Центрального мосту та інших знакових об’єктів міста. Після чого у NGO-HUB (#ХабВінниця) відбудеться акустичний концерт «Музика у темряві», у якому візьмуть п’ять вінницьких гуртів. Вони виконають кілька музичних композицій в акустичному форматі, здебільшого у супроводі гітари.

«Вінниця вже вдесяте долучається до акції «Година землі», адже наше місто протягом багатьох років реалізовує програму підвищення ефективності енергоспоживання. Але цьогорічний формат заходу обрано вперше, – повідомила менеджер проектів КП «Інститут розвитку міст» Яна Чайковська. – Коли увесь світ на годину вимикає світло, економлячи енергоресурси, логічно, що й музика має лунати у темряві – єдине підсвічування для безпеки відвідувачів буде здійснюватися ліхтариками, які заряджаються від сонячних батарей. До того ж, це буде ще й атмосферна культурна акція. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією».

Акція «Година Землі» проводиться з ініціативи незалежної природоохоронної організації Всесвітнього фонду природи (WWF). Організатори акції «Година Землі» акцентують увагу на тому, що лише разом можна подолати проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з відкритих джерел