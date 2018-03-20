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Україна і Катар підписали угоду про безвіз, - Клімкін

20 березня, 2018 - 13:23
Фото: president.gov.ua

За результатами переговорів представники уряду України та Держави Катар підписано низку документівпро економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій. Крім того, було підписано угоду про безвіз, повідомив у вівторок, 20 березня, у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває", - йдеться в повідомленні міністра.

Зазначимо, раніше у прес-службі Президента України повідомили, що під час візиту Порошенка до Катару між урядами двох країн було підписано Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Також було підписано угоду про створення Спільної комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва.

Крім того, підписана Угода між урядом України та Катару про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та "Університетом Катару".

Джерело: День

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