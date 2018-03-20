Україна та Британія посилять співпрацю в області кібербезпеки

Представники України та Великої Британії провели в Лондоні консультації щодо посилення співробітництва в галузі кібербезпеки. Про це повідомили в прес-службі МЗС України в Twitter.

"Україна посилює міжвідомче співробітництво з Великою Британією у сфері протидії кіберзагрозами. Перші консультації між Україною і Великою Британією почалися сьогодні у Лондоні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого до Сенату США внесли закон щодо кіберспівпраці з Україною.

Додамо також, що раніше у березні керівники британських спецслужб попередили ключові енергетичні компанії про необхідність підвищити безпеку на тлі побоювань російської кібератаки.