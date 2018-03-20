Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її.
Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Україна та Британія посилять співпрацю в області кібербезпеки

20 березня, 2018 - 08:52
Фото Reuters

Представники України та Великої Британії провели в Лондоні консультації щодо посилення співробітництва в галузі кібербезпеки. Про це повідомили в прес-службі МЗС України в Twitter.

"Україна посилює міжвідомче співробітництво з Великою Британією у сфері протидії кіберзагрозами. Перші консультації між Україною і Великою Британією почалися сьогодні у Лондоні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого до Сенату США внесли закон щодо кіберспівпраці з Україною.

Додамо також, що раніше у березні керівники британських спецслужб попередили ключові енергетичні компанії про необхідність підвищити безпеку на тлі побоювань російської кібератаки.

Джерело: День

Більше новин

Трамп відмовився привітати Путіна з переобранням
У Варшаві біля посольства України польський депутат спалив портрети Бандери і Шухевича
У Канаді хочуть знизити виборчий вік до 16 років
ЄС підтримує виконання Мінських угод та процес реформ в Україні, - Могеріні
Підхід НАТО до РФ поєднує в собі сильне стримування і захист, - Столтенберг
ООН: За 3 місяці від конфлікту на Донбасі загинули 12 цивільних

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 