Українські паралімпійці одержали державні грошові винагороди, - Жданов

Українським паралімпійцям виплатили грошові винагороди за медалі Паралімпіади-2018 на загальну суму 90 мільйонів гривень.

Гроші вже були перераховані на картки спортсменів, підтвердив міністр молоді та спорту Ігор Жданов в Facebook.

Як уточнив міністр, державні винагороди паралімпійцям-медалістам в цьому році вперше зрівнялися з виплатами олімпійським призерам.

"Призові збільшувалися поетапно, поки не зрівнялися в 2018 році", - пояснив Жданов.

У результаті сума винагороди за золоту медаль склала 125 тисяч доларів, за срібну - 80 тисяч доларів, за бронзову - 55 тисяч доларів.

Винагороди були виплачені в гривнях згідно курсу НБУ.