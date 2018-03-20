"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на Великдень

У зв'язку з традиційним підвищенням попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят "Укрзалізниця" почала роботу за призначенням додаткових поїздів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

"Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу за призначенням додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначені перші чотири потяги. Незабаром буде призначено наступні поїзди", - йдеться в повідомленні.

Так, поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення у 09:40, прибуття в 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова у 19:03 і прибуде в Костянтинівку в 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня в 5:00 та прибуде до Харкова о 09:50.