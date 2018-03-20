В Індії визнали мертвими 39 громадян, викрадених ІД у 2014 році

У вівторок міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж підтвердила інформацію про смерть 39 громадян, викрадених терористами ІДІЛ в Іраку в 2014 році.

Про це вона сказала у парламенті Індії, повідомляє The Times of India.

"З підтвердженими доказами я можу сказати, що ці 39 мертві", - повідомила Сварадж.

Міністр додала, що іракська сторона допомогла ідентифікувати масову могилу, і завдяки радару були знайдені тіла, які згодом ексгумували.

За її словами, тести ДНК підтвердили, що йдеться про будівельників, які зникли в іракському місті Мосул в 2014 році.

Зазначається, що уряд Індії раніше неодноразово заявляв, що визнає цих людей мертвими, якщо матиме підтверджені докази.