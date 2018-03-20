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В окупованому Криму почалися військові навчання РФ

20 березня, 2018 - 15:43
Фото Reuters

Російські збройні сили розпочали широкомасштабні військові навчання в окупованому Криму, а також у двох сепаратистських регіонах Грузії – Абхазії та Південній Осетії. До навчань залучені близько восьми тисяч військовослужбовців, а також ракетні установки, артилерійські системи та інші види зброї, повідомляє Радіо Свобода.

Навчання розпочалися 19 березня, наступного дня після голосування в Росії, за підсумками якого президент Росії Володимир Путін забезпечив собі новий шестирічний термін на посаді.

Від часу анексії Криму в березні 2014 року Росія провела багато спільних навчань розташованих на окупованому півострові підрозділів спільно з військами Південного військового округу.

Російські сили також підтримують присутність в Абхазії та Південній Осетії – частинах міжнародно визнаної території Грузії, які Москва визнала незалежними державами після п’ятиденної війни проти Тбілісі в 2008 році.

Джерело: Радіо Свобода

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