В Україні назвали середню вартість ремонту 1 кілометра дороги

Середня вартість ремонту 1 км українських доріг за десятьма найбільшими дорожними контрактами становить 12,23 млн грн. Відомості про контракти оприлюднені в системі Prozorro. Про це розповіла директор Національного секретаріату CoST Ukraine Наталія Форсюк у колонці НВ.

«Отож, топ 10 найбільших контрактів сумарною вартістю 7,5 млрд грн. Середня вартість 1 км за контрактами становить 12,23 млн грн. При цьому 8 з 10 контрактів передбачають поточний середній ремонт і лише 2 - капітальний», - зазначила Форсюк.

Вона нагадала, що ділянки після поточного середнього ремонту не здаються в експлуатацію, тому при здачі об’єкта не здійснюється архітектурно-будівельний контроль з боку держави. Замовник самостійно приймає роботи та забезпечує контроль якості без необхідності залучення сторонніх органів.

Водночас, за її словами, порівнювати ціну за 1 км не зовсім коректно, оскільки дороги мають різні категорії і узагальнювати важко. Так, зазначає Форсюк, поточний середній ремонт дороги Н-08 в Дніпропетровській області коштує значно дорожче порівняно з іншими – більше 28 млн грн за 1 км.

«Тому ми вирішили відкинути цю закупівлю як особливу і порахувати середню вартість ремонту 1 км дороги без врахування цього договору», - зазначила Форсюк.

У цьому зв’язку середня вартість ремонту за 1 км дороги згідно з іншими дев’яти контрактами становить більше 11,24 млн грн, «що майже дорівнює вартості капітальних ремонтів територіальних доріг державного значення, які також увійшли в ТОП-10 контрактів і виконуються польською компанією DROG-BUD Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.