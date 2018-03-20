В Україні суд прийняв перший позов про компенсацію моральної шкоди в біткоінах

Бориспільський міськрайонний суд Київської області відкрив провадження щодо співробітників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України у справі про нанесення моральної шкоди позивачеві громадянину в ході незаконного обшуку. Відповідну ухвалу зареєстровано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Розмір необхідної компенсації в даному випадку, ймовірно, вперше в історії судової системи України встановлено в криптовалюті.

"В лютому 2018 року (...) звернувся до суду з вказаним позовом, яким просить стягнути з Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України на його користь один біткоін в якості компенсації за моральну (немайнову) шкоду, яка заподіяна внаслідок незаконного проведення обшуку в ході кримінального провадження співробітниками органів досудового розслідування та прокуратури", - йдеться в ухвалі.

Підготовче судове засідання у справі призначено на 19 червня 2018 року в приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Нагадаємо, в Ісландії з центру обробки даних вкрали близько 600 комп’ютерів, які використовували для видобутку криптовалюти.