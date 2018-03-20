На спіритичних сеансах історії найголосніше говорять мертві.
Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця, громадський і культурний діяч

В Україні суд прийняв перший позов про компенсацію моральної шкоди в біткоінах

20 березня, 2018 - 14:01
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Бориспільський міськрайонний суд Київської області відкрив провадження щодо співробітників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України у справі про нанесення моральної шкоди позивачеві громадянину в ході незаконного обшуку. Відповідну ухвалу зареєстровано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Розмір необхідної компенсації в даному випадку, ймовірно, вперше в історії судової системи України встановлено в криптовалюті.

"В лютому 2018 року (...) звернувся до суду з вказаним позовом, яким просить стягнути з Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України на його користь один біткоін в якості компенсації за моральну (немайнову) шкоду, яка заподіяна внаслідок незаконного проведення обшуку в ході кримінального провадження співробітниками органів досудового розслідування та прокуратури", - йдеться в ухвалі.

Підготовче судове засідання у справі призначено на 19 червня 2018 року в приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Нагадаємо, в Ісландії з центру обробки даних вкрали близько 600 комп’ютерів, які використовували для видобутку криптовалюти.

Джерело: УНН

Більше новин

У Москві суд відхилив апеляцію на арешт Сущенка
Суд залишив Рубана під вартою
У Франції затримали екс-президента Саркозі
Завтра суд Москви розгляне апеляцію на арешт Сущенка
Суд Бельгії засудив трьох жінок на 5 років позбавлення волі за тероризм
Справа про пожежу в таборі "Вікторія": До суду направили обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 