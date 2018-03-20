Вбивство Вороненкова: Поліція направила документи на Тюріна в Інтерпол

Нацполіція направила в Інтерпол документи для оголошення в розшук "злодія в законі" Володимира Тюріна, якого підозрюють у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, передає Укрінформ.

"За матеріалами столичної прокуратури Департамент карного розшуку Нацполіції України на адресу Генерального секретаріату Інтерполу направив матеріали стосовно громадянина Російської Федерації Володимира Тюріна для постановлення його на облік як розшукувану особу", - зазначила вона.

Максимець нагадала, що 2 березня Міністерство внутрішніх справ оголосило Тюріна у державний розшук. Водночас ухвалою слідчого судді Голосіївського райсуду 12 березня було надано дозвіл на доставку Тюріна до суду з метою обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше прес-секретар столичної прокуратури повідомляла, що до Російської Федерації було направлене клопотання про надання міжнародно-правової допомоги для повідомлення Тюріну про підозру у вбивстві Вороненкова, однак відповіді отримано не було.

Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю Premier Palace у Києві. Вбивця влучив в екс-депутата чотири рази – Вороненков помер на місці, нападник також був поранений і помер у лікарні.

9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в організації вбивства Вороненкова підозрюють російського кримінального авторитета Володимира Тюріна, який раніше був цивільним чоловіком дружини Вороненкова Марії Максакової.

Слідство вважає, що Тюрін підконтрольний ФСБ РФ і замовив убивство Вороненкова в обмін на преференції з боку російських спецслужб для кримінальних угруповань.

Сам Тюрін заперечує свою причетність до цього злочину.