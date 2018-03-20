ВР ухвалила євроінтеграційний закон про екологічну оцінку

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект № 6106 "Про стратегічну екологічну оцінку" (СЕО), імплементація якого передбачена Угодою про асоціацію з ЄС. Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

За ухвалення закону проголосували 233 народні депутати, проти не голосував жоден, утримались – 15.

Як пояснили в офісі віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ухвалення закону означає, що важливі документи, як от державні програми, повинні, у першу чергу, проходити СЕО, передає "ЄП".

"Нові процедури відповідають європейським вимогами і запроваджуються практично в усіх сферах. Зокрема, СЕО буде обов`язковою для містобудівних планів, стратегій розвитку областей, програм розвитку промисловості, аграрного сектора тощо" - йдеться у повідомленні офісу на сторінці у Facebook.

Президент України Петро Порошенко ветував ухвалений Верховною Радою закон "Про стратегічну екологічну оцінку" у жовтні 2016 року.

Після цього законопроект №6106 був знову підтриманий Верховною радою в першому читанні 24 травня минулого року 231 голосом.

Документ врегульовує процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО) при затвердженні документів державного планування.

СЕО включає визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі для здоров`я людей.

Законопроект був відправлений на повторне друге читання у листопаді минулого року.

Нагадаємо, в минулому році Верховна Рада ухвалила інший важливий євроінтеграційний закон про оцінку впливу на довкілля - після того, як його було заветовано президентом восени 2016 року.

Читайте також статтю "Екологічна (не)мудрість".