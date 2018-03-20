ВРУ заборонила пускати до будівель парламенту та Кабміну людей зі зброєю

Верховна Рада ухвалила законопроект № 8155 про недопущення до будівель парламенту та Кабміну осіб зі зброєю. За проголосували 263 народних депутатів, передає "112 Україна".

Законопроект передбачає, що до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, Кабмін тощо, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, вибухівкою, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, рідинами, що легко займаються, піротехнічними засобами, отруйними і сильнодіючими речовинами. Виключенням є тільки державні охоронці таких будівель.

Окрім того, військовослужбовцям Управління держохорони надаються повноваження не допускати до згаданих будівель людей зі зброєю чи іншими засобами, які можуть становити небезпеку.

Законопроект представив нардеп від БПП, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Іван Вінник.

"Багато хто запитує, що буде зі статусом народного депутата, журналістів та інших осіб, як будуть оглядати… Насправді цей законопроект не про осіб, яких я назвав. Законопроект про об'єкт, про будівлю органу державної влади. Йдеться про будівлю Верховної Ради, про будівлю Адміністрації президента, про будівлю Кабміну, до яких особи, незалежно від їхнього статусу публічно-політичного, державного тощо, якщо вони мають при собі заборонені предмети, визначені цим законом... їм буде заборонено входити в ці будівлі. Ніхто нікого не буде обшукувати, не оглядати, просто якщо ти хочеш зайти, ти мусиш виконувати вимоги закону", - сказав Вінник.