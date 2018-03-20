Вибори Путіна: Дуда вважає, що зараз не слушний момент для привітань

Президент Польщі Анджей Дуда не надсилатиме вітань на адресу президента РФ Володимира Путіна з нагоди перемоги на виборах. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі RMF FM, передає "ЄП".

"Президент не надсилатиме вітань президенту Путіну у зв’язку з голосуванням, яке відбулося у Росії", - сказав він.

Щерський пояснив, що, на думку президента, зараз не слушний момент для привітань.

"Тим паче, що, зрештою, Польща у цих виборах не брала участі, а зазвичай вітання надсилають ті, хто у виборах програв", - зазначив він.

"Трошки кумедно, що дехто намагається надіслати вітання до оголошення і затвердження результатів виборів", - додав Щерський.

При цьому він не виключив, що Дуда надішле формальне дипломатичне вітання з нагоди вступу Путіна на посаду.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон привітав Путіна, нагадавши про Солсбері, Україну та Сирію.

Як повідомлялося, раніше представник Білого дому заявив, що Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу російського лідера переобраного в якості президента Росії.