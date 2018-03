Єлизавета II відкрила нову будівлю Будинку Берлінгтона у Королівській академії мистецтв

Сьогодні Королева Британії Єлизавета II відвідала Королівську академію мистецтв, щоб офіційно відкрити нову будівлю Будинку Берлінгтона та відзначити 250-річчя Академії. Про це повідомляє прес-служба королеви.

Після зустрічі з учасниками реконструкції Єлизавета II представила першу картину, яка буде встановлена на нових просторах, перед повним відкриттям нової Королівської академії 19 травня.

Нова Королівська Академія відкриє і розкриє більше елементів, які роблять Університет унікальним - обмінюючись публічними історичними скарбами зі своєю колекцією, роботою її королівських академіків та королівськими академічними школами поряд із програмою виставок світового класу.

Як зазначається, Королівська Академія Мистецтв була заснована в 1768 році королем Георгієм III як місце для сприяння визнання та практики візуального мистецтва та архітектури через виставки, освіту та дебати. До цього дня Королева продовжує свою діяльність як "Меценат, захисник та прихильник" Академії.

The Queen unveils the first painting to be installed in the new building - a self-portrait by the @royalacademy’s first President, Sir Joshua Reynolds. pic.twitter.com/RLRIUOdLku

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 20, 2018