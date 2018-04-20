Автошоу "Перша передача" змінює "прописку"

У суботу, 21 квітня, на телеканалі ZIK відкриває свій новий сезон автошоу «Перша передача». Тепер на глядачів ZIKу очікують якісні огляди суперкарів, тест-драйви ексклюзивних та інноваційних «міських» автомобілів, свіжі подробиці про виробництво преміальних й не тільки автобрендів, повідомили в прес-службі телеканалу.

Автор і ведучий «Першої передачі» – Олександр Федченко, створив проект з нуля і за кілька років зробив його, безумовно, головним автомобільним шоу країни.

«Перша передача» – не просто автомобільна програма, ми вкладаємо душу в проект. В повній мірі це зможуть відчути наші телеглядачі. «Перша передача» – унікальний формат для українського ТБ. Адже автотестів багато і всі вони схожі один на одного, в нашому шоу ви не лише зможете знайомитися з цікавими авто, але і отримувати ексклюзивну інформацію від професійних пілотів, поради механіків, стати свідками автоекспериментів. Чому саме ZIK? З моменту створення «Першої передачі» ми постійно розвиваємо і масштабуємо наше шоу, ZIK теж знаходиться в постійному розвитку. Думаю, спільними зусиллями ми зможемо досягнути більшого», – переконаний ведучий «Першої передачі» Олександр Федченко.

«Нам особливо приємно, що Олександр з командою погодився співпрацювати з телеканалом ZIK. Хоча, не приховую, переговори не були швидкими, проектом були зацікавлені й інші канали. Але все ж радий, що «Перша передача» тепер буде виходити в нашому ефірі. Впевнений, аудиторія ZIKу її оцінить» – говорить креативний продюсер телеканалу ZIK Олександр Авшаров.

Раніше «Перша передача» виходила на «24 каналі». В ефірі ZIKу проект – з 21 квітня щосуботи о 10:30 та 23:00.

Нагадаємо, у новому весняному сезоні телеканал ZIK значно розширив інформаційно-аналітичне мовлення. Серед гучних прем’єр березня-2018 на ZIKу – інформаційно-політичне ток-шоу в форматі дебатів «Гра Z вогнем» з Тетяною Даниленко, спільний з інтернет-виданням «Українська правда» викривальний проект «Джокери» з ведучою Севгіль Мусаєвою, неординарна розважально-музична програма про нову українську музику «Гараж» від Германа Дутковські.