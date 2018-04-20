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Берлусконі відмовився від коаліції з "Рухом 5 зірок"

20 квітня, 2018 - 22:49
Фото Reuters

Лідер італійської партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі відкинув формування коаліційного уряду із "Рухом 5 зірок".

Про це повідомляє Reuters.

"З почуття відповідальності ми погодилися дати країні уряд, об'єднавшись із "5 зірками", хоча це нас дуже непокоїло, але поведінка "5 зірок" остаточно переконала нас у тому, що це не буде бажаним або можливим", - йдеться у заяві Берлусконі.

Як повідомлялося, у березні в Італії були проведені парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів отримала партія "Рух 5 зірок". Водночас найбільшу кількість місць у парламенті отримала консервативна коаліція, до якої входять ультраправа "Ліга Півночі", партія "Вперед, Італіє" і ліва "Партія свободи та рівності".

Два раунди консультацій щодо формування уряду між президентом Італії та політичними партіями не призвели до виходу із політичного глухого кута у країні.

Джерело: День

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