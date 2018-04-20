Бойовики передадуть Нідерландам останки жертв збитого МН17, - СММ ОБСЄ

Сьогодні, 20 квітня, за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відбудеться повернення останків тіл загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, збитого 17 липня 2014 року в небі над окупованою проросійськими бойовиками території Донецької області. Про це у відповідь на запит агентства УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.

"Сьогодні, 20 квітня 2018 року, СММ ОБСЄ сприяє поверненню, як повідомлялося, людських останків, які нібито було виявлено на місці падіння авіалайнера рейсу MH17 у Донецькій області", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі останки перебувають у представників незаконних збройних формувань. Очікується, що їх передадуть представникам повноважних органів Нідерландів для подальшої експертизи.

"СММ ОБСЄ та Перший заступник Голови Місії Александр Хуг сприятимуть цьому процесу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, одним із фігурантів справи про збиття пасажирського рейсу МН-17 є російський військовий Сергій Дубинський.

Нагадаємо, Нідерланди і Україна підписали двосторонню угоду про правову співпрацю в рамках розслідування знищення МН17. Винних у катастрофі судитимуть в Нідерландах.

28 вересня 2016 року Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи МН17. Згідно з ними, він був збитий зенітно-ракетною установкою "Бук", доставленою на окуповану територію Донбасу з території РФ.

Слідчі встановили, що причетними до цього злочину є 120 осіб.

Катастрофа малазійського Боїнга сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту.