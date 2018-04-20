Британія та Канада укладуть нову торговельну угоду після Brexit

Велика Британія та Канада домовилися швидко укласти нову торгівельну угоду після виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Про це йдеться у звіті прес-служби прем'єр-міністра Британії Терези Мей, передає "РБК-Україна".

Під час зустрічі 19 квітня, глава уряду Канади Джастін Трюдо і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорили відносини країн після Brexit.

"Прем'єр-міністр Трюдо сказав, що він вважає, що після Brexit уряди Великої Британії та Канади зможуть швидко просуватися до нової торгової угоді, яка буде особливо корисною для обох країн, - йдеться в звіті. Також Тереза Мей подякувала Трюдо за підтримку Британії у рішенні вжити заходів проти використання урядом Сирії хімічної зброї.

Нагадаємо, до початку Brexit Велика Британія повинна вирішити питання з ірландської кордоном. Раніше повідомлялося про те, що Брюссель відкинув пропозиції Лондона, які допомагають уникнути жорсткого кордону в Ірландії.