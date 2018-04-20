Брюссель відкинув пропозиції Лондона щодо кордону з Ірландією, – ЗМІ

Брюссель відкинув пропозиції Лондона, які допомагають уникнути жорсткого кордону в Ірландії. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на європейських дипломатів, передає "ЄП".

За інформацією одного з дипломатів, на цьому тижні план прем’єрки Британії Терези Мей уникнути жорсткого кордону в Північній Ірландії був підданий "систематичному та експертному знищенню" на зустрічі між старшими посадовими особами ЄС та Оллі Роббінсом, провідним переговірником з боку Британії.

"Були представлені докладні і експертні заперечення", - заявило джерело видання, якому розповіли деталі зустрічі в Брюсселі.

"Стало ясно, що ні одна з опцій Британії щодо митного союзу не спрацює", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, ЄС пропонує залишити Північну Ірландію в митному союзі після Brexit. Північна Ірландія - єдина частина Британії, яка після Brexit матиме спільний кордон з державою-членом ЄС – Республікою Ірландія. У британському уряді також заявили, що мають намір уникнути "жорсткого кордону" після виходу з ЄС.