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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Через аварію на залізничному вокзалі Зальцбурга постраждали 54 людини

20 квітня, 2018 - 11:09
Фото Reuters

Внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у п’ятницю вранці постраждали 54 людини. Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Salzburger Nachrichten.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.

Один із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий.

Оскільки потяг був повністю заповнений, кількість постраждалих виявилась великою. За першими повідомленнями йшлося про 20 потерпілих, однак пізніше їхня кількість зросла до 54.

У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста, значну частину потерпілих госпіталізували.

На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула.

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