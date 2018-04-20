Держдеп США: РФ та Сирія намагаються зачистити місце хіматаки в місті Дума

Сполучені Штати Америки мають достовірну інформацію про те, що Російська Федерація та Сирія намагаються зачистити місце можливої хімічної атаки у сирійському місті Дума. Про це заявила речниця Держдепу США Хезер Науерт, пише Reuters.

Вона заявила, що РФ та Сирія також намагаються перешкодити інспекторам Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) обстежити це місце.

"У нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські офіційні особи разом з сирійським режимом намагаються затримати прибуття інспекторів в Думу" - сказала Науерт.

"Російські чиновники разом з сирійським режимом зачищали місця ймовірних атак і позбувалися від викривальних доказів використання хімзброї", - додала вона.

Науерт наголосила на відповідальності Сирії за хіматаку і заявила, що у США є інформація проти тиск РФ і Сирії на людей з метою зміни ними їхніх свідчень про хіматаку.

Як повідомлялося раніше, інспектори ОЗХЗ 18 квітня вирішили відкласти початок розслідування хіматаки у сирійському місті Дума через безпекову ситуацію у регіоні. "В одній із двох позицій, які відвідали офіцери Департаменту безпеки ООН, команда потрапила під обстріли зі стрілецької зброї, також стався вибух", - заявив генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджу.

Зазначимо, що наразі місто Дума перебуває під контролем сирійських і російських військових.