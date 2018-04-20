Екс-керівника "Укргазбанку" взяли під варту

Колишньому керівнику "Укргазбанку" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"За результатами розгляду клопотання Генеральної прокуратури, 20.04.2018 судом колишньому керівнику акціонерного банку «Укргазбанк» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ нагадали, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати службовими особами "Укргазбанку" державних коштів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та організації придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику матеріальну шкоду банку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій "Укргазбанку" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн грн та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.