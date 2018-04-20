Експорт лісу-кругляка: Україна та Європейська комісія погодили "нейтральних" арбітрів

Уряд України та Європейська комісія завершили узгодження списку "нейтральних" арбітрів, один з яких має очолити арбітраж у суперечці про заборону експорту лісу-кругляка. Про це повідомив речник представництва ЄС в Україні Юргіс Вільчинскас, повідомляє "ЄП".

Так, за Угодою про асоціацію мають бути сформовані три групи арбітрів по 5 людей у кожній – від України, від ЄС, а також "нейтральні", які не є громадянами ані України, ані Євросоюзу. Для початку арбітражу з кожної групи обирається один арбітр. "Нейтральний" арбітр має очолювати арбітражну групу.

Юргіс Вільчинскас підтвердив інформацію про те, що Україна зараз призначила 4 з 5 своїх кандидатів у арбітражну групу, ЄС досі чекає на призначення п’ятого українського кандидата.

Водночас дипломат повідомив, що нещодавно завершилося призначення групи нейтральних арбітрів.

"Обидва списки, крім українського, офіційно узгоджені. Список потенційних арбітрів, які не представляють ані Україну, ані ЄС, також вже погоджений сторонами", - заявив він.

Як уточнили виданню співрозмовники з української сторони, кандидатури "нейтральних" арбітрів перебували на розгляді ще з минулого року, але їх затвердження з незрозумілих причин затягувалося. Днями Київ передав Євросоюзу свої пропозиції, з якими сторона ЄС погодилася.

Таким чином, арбітражний розгляд може розпочатися вже ближчим часом (орієнтовно в червні).

Джерело на Банковій запевнило видання, що АП не блокуватиме початок розгляду через непризначення Києвом п’ятого потенційного арбітра.

Нагадаємо, у березні Європейський союз погодився не ставити в якості умови фінансової допомоги Україні скасування мораторію на експорт ліса-кругляка.