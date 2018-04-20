"Феофанію" повернули у державну власність, - ГПУ

Прокуратура Києва через суд домоглася повернення у держвласність готельно-ресторанного комплексу "Феофанія" вартістю 182 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у 2013 році приватне підприємство зареєструвало майно як своє на підставі судового рішення від 3 березня 2004 року. Цю ухвалу, однак, скасував Апеляційний суд у листопаді 2011 року, повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора, що приватне підприємства заволоділо державним майном без відповідної правової підстави та своїм рішенням зобов’язав витребувати спірне майно у державну власність.

Майно повернули Національній академії наук України.