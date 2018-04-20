G7 присвятить спеціальне засідання ситуації в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у канадському Торонто візьме участь у спеціальному засіданні ("outreach session"), присвяченому ситуації в Україні, у рамках зустрічі Глав зовнішньополітичних відомств країн Великої Сімки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства зовнішніх справ України на офіційному сайті.

"Участь Міністра закордонних справ України у заході сприятиме належному відображенню "українського питання" у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна зацікавлена в продовженні сталої підтримки державами Великої Сімки, зокрема у питаннях протидії триваючій російській агресії, поваги до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, деокупації Криму, протидії пропаганді та гібридним загрозам, проблематики енергетичної безпеки, санкцій проти РФ, підтримки реформ в Україні.