Перша подорож по європейській "Винній карті" почнеться у Грузії

У п'ятницю, 20 квітня, о 23:20 на «5 каналі» дивіться першу подорож по європейській «Винній карті».

Для грузинів вино - набагато більше, ніж просто напій. Воно зміцнює національний дух і об'єднує гостей під час традиційних кавказьких свят. Виноградні лози згадуються в грузинських легендах, переказах, піснях. Саме туди в один з найдавніших виноробних регіонів світу і направили свій перший маршрут ведучі "Винної карти" журналістка Лара Губіна і іменитий сомельє Віталій Ковач.

Грузія - країна найдавніших традицій, казкової краси гір і озер, а серце Грузії б'ється в її столиці - Тбілісі. Віталій Ковач загляне в гості до родини Асканелі - виноробні традиції якої сягають корінням в далекі сивини минулого. Глядачі дізнаються, чим насправді унікальна Алазанська долина, відвідають ченців в містечку Болнісі і побачать на власні очі кахетинський метод приготування вина, а також процес приготування улюблених традиційних грузинських страв - лаваша і чурчхели.

Лара Губіна відкриє красу Грузії з висоти пташиного польоту, проведе телеглядачів по найдавнішим грузинським святинь, перевірить зміцнення фортеці Нарікала і випадково зустріне одного дуже відомого грузина.

Нагадуємо, що під час вечірньої дегустації буде названо слово-пароль. Перший, хто відвідає виноробню, на якій проходила зйомка програми, і озвучить його, отримає гостинний грузинський подарунок.

Дивіться в цю п'ятницю о 23:20 з повтором у суботу о 24:20 на «5 каналі» невинні пригоди українців в Грузії і разом з «Винною картою» прокладайте маршрути своїх подорожей.