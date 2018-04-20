Харків'янка Анна Ушеніна здобула "бронзу" Чемпіонату Європи з шахів

Харків'янка Анна Ушеніна виграла бронзову медаль на XIX чемпіонаті Європи з шахів серед жінок. Особистий Чемпіонат Європи серед жінок, у якому брали участь і 11 представниць України, завершився 19 квітня, повідомляє Федерація шахів України.

Найкраще з українок виступила Ушеніна, яка з 8 очками в 11 турах поділила 2-8 місця та за додатковими показниками посіла третє місце.

Чемпіонкою Європи із 9 очками стала росіянка Валентина Гуніна, друга - Нана Дзангідзе з Грузії.

14 найкращих шахісток за підсумками Чемпіонату здобули путівки на наступний Чемпіонат світу. Серед них українки Анна Ушеніна, Юлія Осьмак (7,5 очок, 11 місце) та Марія Музичук (7 очок, 14 місце).