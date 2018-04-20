Кінокомпанія "Ганзафільм" представила Держкіно музичну комедію "Шляхетні волоцюги"

Кінокомпанія "Ганзафільм" представила Державному агентству з питань кіно завершену музичну комедію "Шляхетні волоцюги".

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

"Це комедія з прекрасним акторським складом, яскравою музикою, динамічним сюжетом, уважним ставленням режисера до дрібних деталей та неперевершеною львівською гварою", - прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 27 вересня 2018 року. Офіційним дистриб'ютором є компанія Ukrainian Film Distribution.

Режисер картини - Олександр Березань, продюсер - Дмитро Кравченко. Сценарій написали Тарас Боровок та Дмитро Наумов. У ролях: Юрій Хвостенко, Ірина Гришак, Іван Шаран, Павло Кружнов, Ксенія Ніколаєва, Олег Примогенов.

Зйомки проходили у Львові у серпні-жовтні 2017 року.

Спеціально для фільму музиканти легендарного гурту "Брати Гадюкіни" зробили нове аранжування відомої пісні "Тільку ві Львові".

Проект став одним з переможців дев'ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав 18 млн 582 тис. грн державного фінансування (50% від загальної вартості виробництва стрічки).

Події стрічки "Шляхетні волоцюги" відбуваються у Львові у 1938-1939 роках. Це історія про львівських батярів Бодю та Мірека, які живуть під гаслом: "Любити Львів, жінок та жарти". Аби життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, але залишаються при цьому позитивними героями. Неочікувано для себе вони стають опікунами молодої красуні, і їхні пригоди набирають нових обертів.