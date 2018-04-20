Король Свазіленду перейменував країну

Король Свазіленду Мсваті ІІІ оголосив, що прийняв рішення перейменувати країну в Королівство еСватіні. Про це повідомляє ВВС Україна.

"Монарх офіційно повідомив про це на стадіоні під час святкування 50-річчя незалежності", - йдеться у повідомленні.

В перекладі "еСватіні" означає "земля свазі".

Другим приводом для урочистостей став ювілей самого Мсваті, який також святкує своє 50-річчя.

Новина про перейменування всіх приголомшила, хоча сам король вже кілька разів вживав цю назву на публіці.

Він назвав свою країну так під час виступу перед Генасамблеєю ООН у 2017 році, а також під час відкриття сесії парламенту країни у 2014 році.

Король повідомив, що через назву країни часто відбувається плутанина: "Кожного разу, коли ми виїжджаємо за кордон, люди думають, що ми зі Швейцарії (назва цієї країни в англійській мові співзвучна Свазіленду)".

Деякі жителі незадоволені новиною про перейменування країни. Люди вважають, що монарху варто більше уваги приділяти економіці, яка не в кращому стані. Правозахисники критикують владу Свазіленду за заборону політичних партій та дискримінацію жінок.