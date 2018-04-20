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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Китай випадково повідомив про два потужні землетруси у країні

20 квітня, 2018 - 09:48
Фото VCG via Getty Images

Китайська влада визнала, що випадково повідомила про два землетруси в 6,5 балів у протилежних кінцях країни, яких насправді не було. Так, вонивиявилися навчаннями з реагування на надзвичайні ситуації, пише The Guardian.

У четвер, 19 квітня, пізно ввечері управління, яке займається землетрусами в Китаї, заявило на своєму веб-сайті про те, що сталося два землетруси силою 6,5 балів з різницею в 10 секунд на протилежних кінцях країни у західному регіоні Сіньцзян та південно-західній провінції Юньнань. Повідомлення про це залишалася на веб-сайті щонайменше годину, проте не з'являлося в мікроблозі, звідки більшість людей в Китаї вперше дізнаються про землетруси.

У п'ятницю, 20 квітня, в своїй заяві на веб-сайті, управління заявило, що насправді проводить навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Випадковий витік щодо навчань з реагування на землетруси був піднятий засобами масової інформації та викликав непорозуміння", - зазначається в повідомленні.

 

Джерело: День

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