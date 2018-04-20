Латвія звернулася до РФ за роз’ясненням щодо ракетних стрільб

Латвія звернулася до РФ за роз’ясненням, чому Москва вже вдруге заявляє про ракетні стрільби, а потім їх скасовує. Про це заявив міністр оборони Латвії Раймонд Бергманіс, повідомляє ЄП з посиланням на портал Delfi.

"І вдруге у заявлений Росією час ракетні стрільби над Балтійським морем не проводилися", - заявив Бергманіс.

Йому важко судити, чому Росія чинить так вже вдруге — заявляє про навчання і просить закрити повітряний простір, але не проводить навчань, тому Латвія звернулася за роз'ясненням.

На питання, чи може Латвія не погодитися на навчання і не закривати повітряний простір, Бергманіс прямо не відповів, але сказав, що латвійські відповідальні органи зберуть всю інформацію і будуть думати про подальші кроки.

Повітряний простір над Балтійським морем використовується дуже активно, тому часті подібні дії становлять перешкоду, зазначив міністр.

Росія вже планувала ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії з 4 по 6 квітня, але вони так і не відбулися.

Нагадаємо, президент Латвії Раймонд Вейоніс заявив, що ракетні стрільби РФ є демонстрацією сили і певною мірою провокацією і проти Латвії, і проти НАТО з метою з'ясувати їхню реакцію.