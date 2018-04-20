Львів насправді стає "туристичною Меккою", - Порошенко про прихід у місто Ryanair

Президент Петро Порошенко привітав всіх львів’ян і західну Україну з тим, що компанія-лоукост Ryanair розпочне здійснювати рейси до львівського аеропорту. Про це у п’ятницю, 20 квітня, повідомили в прес-службі глави держави.

"Для Києва це (прихід Ryanair) не є надзвичайно принциповим. В Києві працюють багато інших лоукостів. Ключова боротьба була за те, щоб привести Ryanair до Львова. Саме Львову сьогодні це додасть значного пожвавлення ситуації, завантажить пасажиропотік, збільшить кількість туристів з Європи у Львові. Львів насправді стає "туристичною Меккою", - наголосив глава держави у коментарі журналістам.

Президент зауважив, що якщо квитки купляти заздалегідь, то ціна на них буде складати менше 20 євро. Він зазначив, що Ryanair планує цієї осені почати здійснювати рейси з України та не виключив, що це може відбутися раніше.

"Бо під час обговорення з президентом Ryanair, він сказав мені, що це обмежено постачанням нових літаків", - додав Порошенко.

Глава держави також розповів, що має намір сьогодні обговорити з Главою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою можливість побудови вузької залізничної колії до Львова: "Щоб туристи могли без того, щоб пересаджуватися, їхати напряму. Це збільшить значення Львова як залізничного хабу. Це значно покращить ситуацію з вантажоперевезеннями".

Президент планує доручити опрацювати таку можливість і підготувати відповідні пропозиції.

"Впевнений в тому, що це збільшить обмін туристами та вантажопотоками між нами і європейськими країнами", - зазначив він.

Як повідомлялося, авіакомпанія Ryanair вже у вересні 2018 року запустить перший маршрут з Києва до Берліна (Німеччина).