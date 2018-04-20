Львівський доброчинний проект "Відчинилося життя" відсвяткував 10-ліття

Ювілей, а це був концерт з участю незрячих вокалістів із України, Грузії та Литви у живому супроводі оркестру, відзначали учора у Національному театрі ім. Марії Заньковецької.

Нагадаю, що проект задумано і втілено Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» та оркестром Театру ім. Марії Заньковецької під керівництвом Богдана Мочурада, а також оперними та естрадними зірками. Ідейний натхненник безпрецедентної акції – Оксана Потимко. Перший виступ відбувся 20 січня 2008 року.

Із 10-річчям проекту «Відчинилося життя» його засновників та учасників привітав Львівський міський голова Львова Андрій Садовий. «Я сьогодні маю дуже почесну місію – від громади міста вшанувати дипломом оркестр Театру Заньковецької та всіх помічників проекту, які десятий рік поспіль організовують це свято. Також маю подарунок для пані Потимко – Золотий герб міста Львова. І, звісно, хочу від усіх нас подякувати за ту жертовну працю, яку ви робите. Любимо вас», – зазначив, зокрема, мер.

Напередодні концерту, в котрому лунали твори української і світової класики, народні пісні й пісні сучасних композиторів, організатори обіцяли публіці живий звук, драйв і добрий настрій. Все так і відбулося!

Ювілейного вечора співали, зокрема, Юрате Вісбарайте, Нато Вепхвадзе, Бачо Маргвелашвілі, Олена Ковтун, Вікторія Дудік, Зера Кіраджиєва, Анатолій Нікіфорук, Остап Нестеровський, Василь Човбан, Світлана Пашкіна, Марія Швардак, Галина Джала, Василь Сукач… Наймолодшій вокалістці, Софії Хомі, всього-на-всього 9 років!

Сцену з незрячими цього вечора розділили скрипаль (львівський Паганіні) Олександр Божик, вокальна формація «Піккардійська терція», народна артистка України Леся Горова. Спеціальний гість проекту – старший лейтенант, атовець Євген Батура.

Провела ювілейний вечір, за гарною традицією, актриса Театру Заньковецької, народна артистка України Олександра Бонковська.

Варто додати, що за десять років проекту «Відчинилося життя» загалом відбулося понад 70 концертів, і не тільки в Україні, а й за її межами – у Польщі, Угорщині, Швеції, Словаччині, Білорусі та Молдові.

Проект об’єднав близько сотні музикантів, співаків-аматорів та професіоналів, серед яких Ніна Матвієнко, Валентина Степова, Олег Лихач, Любов Качала, Сергій Фоменко, Сашко Положинський, Віктор Бронюк, Павло Табаков та інші.

«Коли проект починався, в нас було завдання дати шанс незрячій людині вийти на професійну сцену і заспівати в супроводі симфонічного оркестру,– говорить Оксана Потимко. – Але через кілька років ми змінили пріоритети, тому що стало цілком зрозуміло, що цей проект потрібен більше не незрячим людям, а людям цілком здоровим – бо він почав докорінно змінювати свідомість людей і їх ставлення до осіб з інвалідністю. Найважливіше те, що незрячі виконавці перестали бути зоною табу».

«День» долучається до всіх привітань, що лунають цими днями і ще лунатимуть на адресу ювілярів.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.