Павленко у Стамбулі передасть звернення про автокефалію української церкви патріарху Варфоломію

Заступник глави президентської адміністрації Ростислав Павленко поїхав до Стамбулу (Туреччина) для передання Вселенському патріарху Варфоломію звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні, повідомив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Заступник глави президентської Адміністрації Ростислав Павленко наразі перебуває в Стамбулі. Я не втрачатиму жодного дня, ми передамо звернення", - сказав П.Порошенко журналістам під час робочої поїздки до Львова в п'ятницю.

Розповідаючи про перспективи отримання томосу, глава держави сказав: "Все може статися, але я абсолютно переконаний: на все воля Божа".

Як повідомлялося, 17 квітня 2018 року президент П.Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну Православну церкви в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу. За його словами, якщо буде відповідне рішення Верховної Ради, звернення президента і звернення церковних ієрархів, цей заклик буде передано Вселенському патріарху.

19 квітня народні депутати України 268 голосами підтримали звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні.