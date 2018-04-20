Пентагон: Російські системи ППО у Сирії виявилися "абсолютно неефективними"

За підсумками ракетного удару, проведеного США, Францією і Великою Британією минулого тижня, російські системи протиповітряної оборони, розміщені в Сирії, виявились абсолютно неефективними та ніяк не завадили операції коаліційних сил. Таку оцінку озвучила у четвер, 19 квітня, під час брифінгу в Пентагоні речниця відомства Дана Уайт, передає "Укрінформ".

"Після нашої операції Росія неправдиво заявила, що системи ППО Сирії збили значну кількість ракет, в той час як ми де-факто уразили всі наші цілі", - зауважила представник американського оборонного відомства.

Вона наголосила, що майже всі протиракети класу "земля-повітря" були запущені сирійськими силами "після того, як остання ракета коаліційних сил потрапила у визначену ціль".

Окрім того, речниця Пентагону звернула увагу, що через два дні після удару сирійські протиповітряні сили, оснащені російськими системами, помилково випустили шість ракет, які не були націлені на жодний об'єкт.

"Комплекси протиракетної оборони, вироблені в Росії, виявились абсолютно неефективними. Росія та режим (Асада) продемонстрували неефективність своїх систем через два дні після цього, коли ці системи застосовувалися випадково", - зауважила офіційний представник Міністерства оборони США.

Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня Велика Британія, США і Франція завдали високоточних ракетних ударів по об'єктах в Сирії, пов'язаних з хімічною зброєю. Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр у Дамаску та два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

РФ заявила, що сили протиракетної оборони, розгорнуті в Сирії, збили десятки ракет, випущених коаліцією.

"Жодна з ракет, застосованих у цій місії, не була успішно вражена сирійськими ППО, і немає ознак того, що були задіяні російські системи ППО", - зауважили в Європейському командуванні США.

Додамо, що The Washington Post та компанія Digital Globe представили супутникові знімки, на яких показано, як виглядали об'єкти в Сирії до і після військової операції.