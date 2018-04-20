У п'ятницю, 20 квітня, під час протестів у Єревані поліція затримала 166 людей. Про це у Twitter повідомило видання ENV Report, передає ЄП.

Вірменська поліція випустила заяву, згідно з якою до тепер затримано 166 людей", - йдеться у повідомленні.

Видання News.am повідомляє, що серед затриманих був і син опозиційного депутата Нікола Пашиняна, головного організатора протестів. Згодом його відпустили.

Нагадаємо, у п’ятницю зранку сотні активістів опозиційного руху, що виступає проти прем'єрства Сержа Саргсяна, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці Єревана, щоб перекрити рух транспорту.

17 квітня, в день, коли парламент обрав екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, лідер опозиційної партії "Громадський договір" та голова парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян оголосив про початок безкровної "оксамитової" революції.

Незважаючи на заклики з боку представників влади про те, щоб почати політичний діалог, на мітингах опозиціонери продовжують виступати з вимогою про зміну влади.