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Порошенко хоче з'єднати євроколією Львів із країнами ЄС

20 квітня, 2018 - 14:22
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко повідомив про обговорення проекту будівництва євроколії з Європи до Львова. Про це у п'ятницю, 20 квітня, він написав у своєму мікроблозі на Twitter.

"Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у квітні Міністерство інфраструктури анонсувало запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс

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Джерело: День

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