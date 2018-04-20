СБУ вилучила рекордну в історії України партію метадону

Співробітники СБУ викрили на Дніпропетровщині нарколабораторію і вилучили рекордну в історії України партію метадону. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що двоє мешканців тимчасово окупованих терористами районів Донеччини організували у приватному будинку в Кривому Розі виробництво синтетичного наркотику", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що сировину для виготовлення метадону наркоділки отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Під час обшуків за місцем облаштування нарколабораторії співробітники СБ України вилучили понад 10 кг готового наркотику, вартість якого за цінами "чорного ринку" становить понад 10 млн. грн та є найбільшою партією в історії нашої країни.

Також правоохоронці виявили майже триста кілограмів інгредієнтів та прекурсорів для виготовлення ще близько ста кілограмів метадону.

Завдяки оперативним діям співробітників спецслужби ділки не встигли реалізувати жодного граму небезпечного наркотику.

За інформацією СБУ, частину "товару" зловмисники планували реалізовувати на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу під "дахом" ватажків незаконних збройних формувань.