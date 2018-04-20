Сенат США затвердив нового директора NASA

Сенат США затвердив конгресмена-республіканця від штату Оклахома Джеймса Брайденстайна на посаді директора Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Про це повідомляє прес-служба NASA.

Брайденстайн назвав своє призначення “честю”. “Я дуже вдячний, що мені дали цю можливість, і я знову дякую президенту Дональду Трампу і віце-президенту Майклу Пенсу за їхню довіру. Я чекаю з нетерпінням можливості працювати з видатною командою NASA, щоб втілити у життя бачення президента американського лідерства в космосі”, — заявив новий очільник NASA.

Нового главу NASA також привітав Майкл Пенс. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. За його словами, під новим керівництвом “Америка буде знову лідером космосу”. “Ми чекаємо з нетерпінням початку роботи з Брайденстайном, щоб відновити спадщину Америки, як лідера в космосі, яка є невід’ємною частиною нашої національної безпеки і процвітання”, — написав Пенс.

Як повідомляється на особистому сайті Брайденстайна, він став конгресменом у 2012 році. Крім того, він був членом комітету з питань збройних сил, науки, космосу і технологій. Раніше він служив у морській авіації протягом дев’яти років.