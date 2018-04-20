Щонайменше 6 країн перенесуть свої посольства до Єрусалиму, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що щонайменше шість країн вели серйозні переговори з ізраїльською владою про переміщення своїх посольств в Єрусалим, повідомляє газета Times of Israel.

"Я радий повідомити, що принаймні півдюжини країн серйозно говорили з нами про переміщення їх посольств в Єрусалим. Спасибі вам, Гватемала, що зробила це. За вашими стопами підуть інші", - сказав прем'єр, виступаючи перед іноземними дипломатами на заході до Дня незалежності Ізраїлю, який відзначається в нинішньому році 19 квітня.

Які країни обговорювали з ізраїльською владою це питання, він не уточнив.

Раніше Нетаньяху повідомив, що Гватемала в травні практично одночасно з США перенесе посольство в Єрусалим, і передбачив, що їхній приклад наслідують нові країни. Зазначалося, що, "за оцінками ізраїльських дипломатів, Гондурас, швидше за все, є однією з країн, яка прийме такі ж рішення".

Американське посольство переїжджає в Єрусалим за рішенням президента США Дональда Трампа, який в грудні минулого року визнав місто столицею Ізраїлю.

Практично весь інший світ продовжує вважати статус Єрусалима однією з стрижневих проблем близькосхідного конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості з палестинцями, а поки цього не сталося - тримає свої посольства в Тель-Авіві.