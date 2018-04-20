Штаб АТО: Бойовики посилили обстріли, 1 військовий загинув, 3 поранені

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовий загинув, троє - зазнали поранень. Про це поінформував на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на 19 квітня двоє військових Збройних сил зазнали поранень. Стан здоров'я одного важкий, іншого задовільний. Цієї ночі ситуація на лінії фронту суттєво загострилась. 20 квітня внаслідок ворожого вогню загинув військовослужбовець 1981 року народження. Окрім цього, один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров'я оцінюється як важкий", - сказав Гуцуляк.

Речник Міноборони також зазначив, що минулої доби бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України. Станом на ранок 20 квітня бойовики вже здійснили 8 прицільних обстрілів, зокрема з "Градів".

Він зауважив, що 19 разів українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь із не забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Гуцуляк заявив, що протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ вчергове зірвали розведення сил та засобів сторін в районі Станиці Луганської.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 35 обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, бойовики окупаційних адміністрацій РФ випустили по наших позиціях близько 30 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм", - розповів він.

За словами Гуцуляка, з метою збереження життя та здоров’я особового складу українські військові 19 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, дозволене Мінськими угодами.

На Луганському напрямку, зазначив речник МОУ, протягом минулої доби зафіксовано 3 прицільних обстріли опорних пунктів українських захисників.

"Зранку, після 07:00, бойовики окупаційних адміністрацій РФ здійснили обстріл Українських військових в районі Станиці Луганської. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. Обстріл вівся, як і раніше, з окупованої ворогом гори Князя Ігоря. Про зазначене Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - повідомив він.

Гуцуляк наголосив, що штаб АТО вже оприлюднив заяву, де зазначив, що розведення сторін у Станиці Луганській було сплановане на 25 квітня. Проте, чергове порушення режиму тиші з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ у цьому районі, знову унеможливлює виконання вимоги Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування сторін на цій ділянці.

"Вчергове наголошуємо, що підрозділи сил Антитерористичної операції готові до початку відведення власних сил і засобів за умови неухильного виконання ватажками окупаційної адміністрації РФ вимог Мінських домовленостей", - сказав речник Міноборони.

Він додав, що крім обстрілу поблизу Станиці Луганської, ворог вів провокаційний вогонь по наших оборонцях із гранатометів в районі н.п. Травневе, та з гранатометів і стрілецької зброї в районі села Артема.

На Донецькому напрямку протягом минулої доби зафіксовано 32 ворожих обстріли наших опорних пунктів з боку російсько-окупаційних військ.

"Зокрема, з мінометів калібру 120 мм ворог вів обстріли ввечері в районі н.п. Піски та Опитне, загалом випустивши понад 10 мін. Міномети калібру 82 мм противник застосував по наших позиціях поблизу Авдіївки, та тричі – по оборонцях Пісків. Провокаційні обстріли з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ, які неодноразово застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, зафіксовано в районі н.п. Гнутове, Водяне, Авдіївка, Мар’їнка, Кам’янка, Лебединське, Піски, Піщевик, а також шахти Бутівка", - уточнив Гуцуляк.

Читайте також - "Весняне загострення... "