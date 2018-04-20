Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Сьогодні в Україні набув чинності закон про "будівельну амністію"

20 квітня, 2018 - 09:08

В Україні набув чинності закон № 2363-VIII щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Вчора документ опублікували в "Голосі України".

Відповідно до закону, орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками земельних ділянок приймає в експлуатацію зведені без дозвільної документації будівлі, які за класом наслідків належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1).

Йдеться про зведені з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні/садибні житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські/присадибні будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. Дія законопроекту розповсюджується на зведені до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Джерело: 112 Україна

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