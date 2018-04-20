Сьогодні в Україні набув чинності закон про "будівельну амністію"

В Україні набув чинності закон № 2363-VIII щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Вчора документ опублікували в "Голосі України".

Відповідно до закону, орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками земельних ділянок приймає в експлуатацію зведені без дозвільної документації будівлі, які за класом наслідків належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1).

Йдеться про зведені з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні/садибні житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські/присадибні будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. Дія законопроекту розповсюджується на зведені до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.