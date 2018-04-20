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У Британії почали розслідування щодо нерухомості міністра охорони здоров'я

20 квітня, 2018 - 17:23
Фото Reuters

У Великій Британії незалежні спостерігачі почали розслідування щодо Міністра охорони здоров'я Джеремі Ханта через його відмову декларувати капіталовкладення у нерухомість, повідомляє Reuters.

У вересні минулого року Джеремі Хант зі своєю дружиною створив компанію, яка пізніше використовувалася для покупки сімох елітних квартир уздовж південного узбережжя Англії. Але він не задекларував свою частку в компанії протягом півроку, повідомляє агентство.

Джеремі Хант є ключовою фігурою в уряді прем'єр-міністра Терези Мей. Зазначається, що йому доручено знайти довгострокове фінансове рішення для Національної служби охорони здоров'я і що саме його кандидатура розглядається як кандидатура її потенційного наступника.

Хант, один з найбагатших політиків Великої Британії, вибачився минулого тижня за те, що не розкрив свою причетність до компанії, створеної для покупки елітних квартир, заявивши, що це була чесна адміністративна помилка.

Зазначається також, що Джеремі Хант відмовився коментувати ситуацію.

Джерело: День

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