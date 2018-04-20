У Британії створили координаційну групу з питань дезінформації РФ

У парламенті Британії створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у вибори і дезінформації.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Британські законодавці у п'ятницю створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у проведення виборів і дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Нова координаційна група об'єднує лідерів кількох впливових комітетів парламенту країни, у тому числі тих, що контролюють закордонні справи і оборону.

"Оскільки побоювання щодо російського негативного впливу зростають, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ступінь активності Путіна", - сказав глава групи Том Тагендхет.