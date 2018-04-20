Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ – нам байдуже
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, представникі культурного руху шістдесятників, Герой України

У Британії створили координаційну групу з питань дезінформації РФ

20 квітня, 2018 - 21:47
Фото Reuters

У парламенті Британії створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у вибори і дезінформації.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Британські законодавці у п'ятницю створили спеціальну групу, яка зосередиться на російському втручанні у проведення виборів і дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Нова координаційна група об'єднує лідерів кількох впливових комітетів парламенту країни, у тому числі тих, що контролюють закордонні справи і оборону.

"Оскільки побоювання щодо російського негативного впливу зростають, дуже важливо, щоб ми зрозуміли ступінь активності Путіна", - сказав глава групи Том Тагендхет.

Джерело: День

Більше новин

У Британії почали розслідування щодо нерухомості міністра охорони здоров'я
В Австрії не допустять турецькі передвиборчі кампанії, - Курц
В Італії відмовились зареєструвати новонароджену дитину лесбійської пари
Єлизавета II напередодні свого 92-річчя запропонувала принца Чарльза на пост наступного глави Співдружності
Латвія звернулася до РФ за роз’ясненням щодо ракетних стрільб
У центрі Берліна евакуюють 10 тисяч людей через знешкодження бомби часів Другої світової війни

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 