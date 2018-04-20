У центрі Берліна евакуюють 10 тисяч людей через знешкодження бомби часів Другої світової війни

У центральному районі Берліна, поблизу головного залізничного вокзалу, почалася евакуація людей у зв'язку з операцією зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, передає Укрінформ.

Поліція планує евакуацію близько 10 тисяч місцевих жителів, ряд лікарень, включаючи Шаріте і клініку бундесверу, і міністерств, у тому числі економіки, і штаб-квартиру німецької розвідки.

Головною проблемою може стати транспортна, оскільки доведеться закрити на кілька годин головний вокзал столиці з 10 години ранку (не ходитимуть поїзди, електрички метро і автобуси у радіусі 800 м). Керівництво вокзалу визнає, що ще не стикалося з такою позаштатною ситуацією. Напередодні ЗМІ навіть говорили про транспортний колапс.

Сама операція запланована на 11:30. Сапери стверджують, що бомба небезпеки не становить.

Як раніше повідомляло агентство, при будівельних роботах на Хайдерштрассе в районі Мітте було виявлено 500-кілограмову бомбу.

За оцінками, у берлінській землі знаходяться ще кілька сотень снарядів, що залишилися з війни. Всього за час Другої світової війни на місто впало понад 10 тис. бомб. Знешкодження їх відбувається регулярно.