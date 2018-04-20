У Киргизстані парламент обрав прем`єра і затвердив склад уряду

Жогорку Кенеш, Парламент Киргизії, на позачерговому засіданні в п'ятницю більшістю голосів затвердив Мухаммедкалія Абилгазіева на посаді прем'єр-міністра країни та задвердив склад нового уряду. Про це повідомила прес-служба Парламенту Киргизької Республіки на офіційному сайті.

Раніше в п'ятницю Абилгазіев виступив з промовою в парламенті Киргизії, представивши депутатам програму нового уряду, в якій заявив про необхідність узгодженої роботи всіх гілок влади для забезпечення стабільного розвитку республіки, пріоритетності вирішення проблем соціально-економічного блоку.

Кандидатуру керівника апарату президента Киргизії Абилгазіева на пост глави уряду в минулий четвер висунула парламентська коаліція в складі фракції Соціал-демократичної партії Киргизії (СДПК), фракцій "Киргизстан" і "Бір Бол" (Бути разом), а також фракції "Республіка - Ата- Журт ". Після схвалення конституційним комітетом питання про затвердження прем'єра було внесено на позачергову сесію, скликану для затвердження нового уряду.

Абилгазіеву 50 років. У березні він був призначений керівником апарату президента Киргизії, до цього був першим віце-прем'єром Киргизії в уряді Сооронбая Жеенбекова, обраного в жовтні 2017 року президентом країни.

Депутати парламенту Киргизії також затвердили склад нового уряду, запропонований Абилгазіевим. Повністю збережена структура уряду, що складається з прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра і трьох віце-прем'єрів, керівника апарату уряду в ранзі міністра, 12 міністерств і чотирьох державних комітетів, при цьому керівників двох держкомітетів: Комітету національної безпеки (ДКНБ) і Комітету у справах оборони відповідно до Конституції призначає президент республіки.

Нагадаємо, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду після прийнятого парламентом вотуму недовіри кабінету Сапара Ісакова.