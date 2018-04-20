У рамках Каннського кінофесту відбудеться світова прем'єра фільму Лозниці "Донбас"

У рамках 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю відбудеться світова прем'єра фільму Сергія Лозниці "Донбас". Про це повідомляє прес-служба Держкіно, за підтримки якого створюється стрічка.

"Донбас" стане фільмом відкриття офіційної програми Канн "Особливий погляд", - зазначається в повідомленні.

Фільм створювався в копродукції України, Німеччини, Нідерландів, Франції та Румунії. Проект стрічки став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно. Українським копродюсером є Денис Іванов та кінокомпанія "Артхаус Трафік".

"Я щасливий, що зможу поділитися фільмом з найвимогливішою, досвідченою та чутливою публікою – журі та глядачами Каннського фестивалю. Для мене дуже важливо звернути увагу творців та політиків на проблему Донбасу. Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну систему, а про людство і цивілізації в цілому. Про кожного з нас – сьогодні", – сказав Лозниця.

Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко, Україна впевнено продовжує заявляти про себе у конкурсних програмах Каннського кінофестивалю.

"Особливий погляд" є другим за значущістю конкурсом, тож світова прем’єра стрічки у рамках такої програми – це велика честь і широкі перспективи", - підкреслив він.

Сергій Лозниця є одним із найвідоміших у світі українських режисерів ігрового і документального кіно. Його фільм "Щастя моє" (2010) став першою українською стрічкою часів Незалежності, яка брала участь в офіційному конкурсі Каннського фестивалю. Також в офіційній програмі Канн відбулися прем’єри інших картин Лозниці, створених за участю України, – "Майдан" (2014) та "Лагідна" (2017). Документальну картину Лозниці "Аустерліц" у 2017 році було номіновано на премію Європейської кіноакадемії як найкращий документальний фільм.

Вихід "Донбасу" в український прокат запланований на 2018 рік.