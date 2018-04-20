Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ – нам байдуже
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, представникі культурного руху шістдесятників, Герой України

У віці 121 року померла найстаріша у світі людина

20 квітня, 2018 - 13:41
Фото: theguardian.com

Чилієць Селін Вільануева Харамільо, що вважався найстарішою людиною у світі, помер у віці 121 року. Про це повідомляє The Guardian.

"Чилієць, який вважається найстарішою людиною у світі, помер у лікарні у віці 121 року", - йдеться у повідомленні.

Селіно Харамільо, який народився 25 липня 1896 року, помер минулої середи у південному чилійському місті Сан-Хосе-де-Марініна через проблеми із легенями.

Тижнем раніше він впав з ліжка і зламав три ребра, одне з яких простромило легеню. Після екстреної операції прогнози лікарів були оптимістичними, але за кілька днів його стан погіршився до критичного.

Водночас зазначається, що Харамільо не був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найстарішою людиною у світі через відсутність офіційної документації щодо підтвердження його дати народження.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

Єлизавета II напередодні свого 92-річчя запропонувала принца Чарльза на пост наступного глави Співдружності
Під час протестів у Єревані поліція затримала 166 людей
Латвія звернулася до РФ за роз’ясненням щодо ракетних стрільб
Пентагон: Російські системи ППО у Сирії виявилися "абсолютно неефективними"
Time назвав 100 найвпливовіших людей світу за минулий рік
Король Свазіленду перейменував країну

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 