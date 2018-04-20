У віці 121 року померла найстаріша у світі людина

Чилієць Селін Вільануева Харамільо, що вважався найстарішою людиною у світі, помер у віці 121 року. Про це повідомляє The Guardian.

"Чилієць, який вважається найстарішою людиною у світі, помер у лікарні у віці 121 року", - йдеться у повідомленні.

Селіно Харамільо, який народився 25 липня 1896 року, помер минулої середи у південному чилійському місті Сан-Хосе-де-Марініна через проблеми із легенями.

Тижнем раніше він впав з ліжка і зламав три ребра, одне з яких простромило легеню. Після екстреної операції прогнози лікарів були оптимістичними, але за кілька днів його стан погіршився до критичного.

Водночас зазначається, що Харамільо не був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найстарішою людиною у світі через відсутність офіційної документації щодо підтвердження його дати народження.