У ВРУ проходить Година запитань до уряду та оголошення депутатських запитів

Верховна Рада України проводить чергове засідання, де відбудеться Година запитань до уряду та оголошення депутатських запитів. Про це свідчить порядок денний ВР на 20 квітня, опублікований на сайті парламенту.

Заплановано також розгляд у другому читанні законопроекту про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і/або суміжних прав.

Пленарні засідання Ради відбуваються в режимі обговорення і голосування згідно із порядком денним. План роботи на тиждень затверджується щопонеділка під час засідань погоджувальної ради.

Коли депутати не розглядають законопроекти в сесійній залі, вони готують законодавчі акти в комітетах. Також передбачено час для роботи з виборцями.